BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag höher

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 102,54 EUR. Bei 102,54 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.147 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 17.04.2023 markierte das Papier bei 104,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 1,86 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 49,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 102,68 EUR.

Am 15.03.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.522,00 EUR umgesetzt, gegenüber 27.471,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte BMW am 04.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,55 EUR je BMW-Aktie.

