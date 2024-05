BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 101,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 101,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 101,35 EUR. Bei 102,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.083 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 13,53 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,80 EUR am 31.10.2023. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 17,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,82 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,28 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 21.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 3,37 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,72 Prozent auf 42,97 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

So schätzen Analysten die BMW-Aktie ein

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende