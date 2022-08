BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Kurseinbußen

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 79,17 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 79,14 EUR. Bei 79,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.316 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 17,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,36 EUR je BMW-Aktie an.

Am 05.05.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite standen 31.142,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.482,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. BMW dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 15,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Analysten sehen bei BMW-Aktie Potenzial

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

BMW: Mit Vollgas ins E-Zeitalter

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com