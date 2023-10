BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 96,85 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 96,85 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,41 EUR an. Bei 97,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 120.043 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 14,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,61 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 109,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.08.2023. Das EPS lag bei 4,39 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.219,00 EUR im Vergleich zu 34.770,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 06.11.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

