BMW Aktie News: BMW am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 96,30 EUR.

Die BMW-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 96,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 97,41 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 96,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,02 EUR. Bisher wurden heute 280.324 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 15,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (68,61 EUR). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 28,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,68 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.08.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

