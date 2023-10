BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 96,78 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 96,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 97,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.551 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 17,23 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,11 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,68 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,39 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

