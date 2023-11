BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Kursplus

BMW im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 91,21 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BMW konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 91,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 91,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.548 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 75,06 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 21,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,05 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2023. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.219,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.770,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,24 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus