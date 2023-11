Blick auf Aktienkurs

BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

02.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 89,72 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 89,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 90,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,00 EUR. Zuletzt wechselten 21.865 BMW-Aktien den Besitzer. Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 26,46 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 75,06 EUR am 03.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 16,34 Prozent Luft nach unten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,05 EUR je BMW-Aktie an. Am 03.08.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 37.219,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.770,00 EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. BMW dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,24 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach? Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

