BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Aufschlag

Die BMW-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 86,98 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 87,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 225.205 BMW-Aktien.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 13,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,69 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 22.03.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 26,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

