BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag kaum bewegt

Die BMW-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 97,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 97,95 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 96,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 400.914 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 44,69 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 97,23 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 37.176,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 27.471,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 20.03.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 26,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

