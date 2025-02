BMW Aktie News: BMW wird am Montagmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 75,30 EUR ab.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 4,2 Prozent auf 75,30 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 73,48 EUR. Bei 74,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 724.617 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 11.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,33 Prozent.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,19 EUR.

Am 06.11.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,46 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,43 EUR je BMW-Aktie.

