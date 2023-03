BMW Aktie News: BMW am Mittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:05 Uhr 0,8 Prozent auf 100,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 100,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,50 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.645 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 0,46 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,21 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 98,77 EUR an.

BMW veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 37.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

BMW-Aktie in Grün: BMW will Batteriewerk in Niederbayern bauen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com