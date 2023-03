BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:06 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 99,65 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 99,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.255 BMW-Aktien.

Bei 100,62 EUR markierte der Titel am 01.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 0,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 47,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,77 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.176,00 EUR – ein Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 27.471,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 20.03.2024 dürfte BMW die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 26,86 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

BMW-Aktie in Grün: BMW will Batteriewerk in Niederbayern bauen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com