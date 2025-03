BMW Aktie News: BMW kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 83,90 EUR.

Mit einem Wert von 83,90 EUR bewegte sich die BMW-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 84,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 83,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.563 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,50 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 87,94 EUR angegeben.

BMW veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

