BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 101,38 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 101,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 316.315 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 103,70 EUR. 2,24 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 48,13 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,00 EUR.

Am 15.03.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.471,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.522,00 EUR ausgewiesen.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 15,18 EUR im Jahr 2023 aus.

