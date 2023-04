BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 100,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 101,12 EUR. Bei 100,62 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.339 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,70 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 2,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 68,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,40 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,00 EUR.

Am 15.03.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.522,00 EUR im Vergleich zu 27.471,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die BMW-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. BMW dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 03.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 15,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

EU beschließt endgültig weitgehendes Verbrenner-Aus

Ladesäulen alle 60 km: EU-Einigung auf Ausbauziele für Straßenverkehr

Porsche-Aktie leichter: Mitarbeiter erhalten für 2022 hohe Sonderprämie - Porsche baut auch elektrischen Cayenne in Bratislava

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com