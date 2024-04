BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 110,55 EUR zu.

Das Papier von BMW konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 110,55 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 110,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 106,95 EUR. Zuletzt wechselten 904.854 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 27,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,76 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,72 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 21.03.2024. Das EPS wurde auf 3,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,43 EUR je Aktie erzielt worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42.970,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39.522,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BMW dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

