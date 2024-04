BMW Aktie News: BMW tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 106,75 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der BMW-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 106,75 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,00 EUR an. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,60 EUR nach. Mit einem Wert von 106,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.752 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (86,80 EUR). Abschläge von 18,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,72 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 21.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 42.970,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.522,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,96 EUR je BMW-Aktie.

