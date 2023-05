BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel BMW 101,04 EUR

Die BMW-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 100,64 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 101,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die BMW-Aktie sank bis auf 100,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 147.652 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,48 EUR erreichte der Titel am 17.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,68 EUR.

BMW gewährte am 15.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,87 Prozent auf 39.522,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 04.05.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 01.08.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

