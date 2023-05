BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel BMW 100,72 EUR

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 100,48 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 101,20 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,48 EUR nach. Bei 101,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 22.570 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.04.2023 bei 104,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 3,83 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,68 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,87 Prozent auf 39.522,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,55 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com