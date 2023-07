BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag fester

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 112,72 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 112,72 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 113,12 EUR zu. Bei 112,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.751 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 39,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,65 EUR.

Am 04.05.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,33 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.853,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 31.142,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte BMW am 03.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

So schätzen Analysten die BMW-Aktie ein

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

BMW-Aktie im Plus: BMW baut X3 mit Verbrenner-Elektro-Kombi in Südafrika