BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Das Papier von BMW befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,2 Prozent auf 76,08 EUR ab. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 75,46 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,93 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.144.269 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2022 auf bis zu 100,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,58 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,00 EUR.

Am 05.05.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.142,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.482,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 15,80 EUR je Aktie aus.

