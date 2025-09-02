BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Mit einem Kurs von 88,62 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 88,62 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 89,34 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 88,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 161.338 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 91,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,02 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,87 EUR im Jahr 2025 aus.

