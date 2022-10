BMW Aktie News: BMW am Mittag mit roten Vorzeichen

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 69,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 68,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 327.235 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 30,65 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,71 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.08.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 34.770,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 28.582,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BMW.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,74 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

