BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,1 Prozent auf 70,79 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,85 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 633.104 Stück.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 99,71 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 7,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.770,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.582,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,74 EUR im Jahr 2022 aus.

