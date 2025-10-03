BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag verlustreich

BMW im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 86,32 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 86,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,28 EUR. Bisher wurden heute 300.244 BMW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 27,06 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,05 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Das EPS lag bei 2,85 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf

BMW-Aktie im Plus: Leipziger Werk soll an Wasserstoffnetzwerk angeschlossen werden

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor einem Jahr eingebracht