BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,9 Prozent auf 87,48 EUR. Bei 87,79 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 409.896 Stück.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 12,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 93,69 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 vorlegen.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 27,00 EUR je Aktie.

