BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 99,77 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 99,77 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 99,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.811 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,78 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

