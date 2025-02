BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag in Rot

BMW im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 76,40 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 76,40 EUR abwärts. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,24 EUR nach. Bei 76,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 219.028 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,98 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 14,58 Prozent sinken.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,06 EUR.

BMW veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 32,41 Mrd. EUR, gegenüber 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,74 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 12,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

