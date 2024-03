BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 109,66 EUR abwärts.

Das Papier von BMW befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 109,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 109,00 EUR. Bei 109,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 221.889 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,80 EUR am 31.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Nachdem im Jahr 2022 8,50 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,72 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 108,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,50 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

