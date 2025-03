BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit roten Vorzeichen

BMW im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 82,10 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 82,10 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,06 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.286 BMW-Aktien.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,26 EUR am 13.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,51 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,94 EUR.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,39 EUR je Aktie aus.

