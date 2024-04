BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 114,50 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 114,50 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 115,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 111,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 981.164 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Gewinne von 0,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 31,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,76 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,72 EUR an.

BMW gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42.970,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. BMW dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,96 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Freundlicher Handel: DAX notiert schlussendlich im Plus