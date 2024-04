BMW Aktie News: BMW am Vormittag gesucht

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 112,25 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,50 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.645 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,80 EUR am 31.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,67 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,76 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,72 EUR.

BMW ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 3,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 42.970,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.522,00 EUR umgesetzt.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,96 EUR je Aktie belaufen.

