BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die BMW-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04.05.2022 16:22:00 Uhr bei 79,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 80,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 79,63 EUR. Mit einem Wert von 80,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 896.134 Aktien.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 20,37 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 18,32 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 103,46 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 16.03.2022. Das EPS wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.408,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 29.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. BMW dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,74 EUR je BMW-Aktie.

