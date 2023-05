BMW Aktie News: BMW am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel BMW 102,50 EUR

0,95% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 102,28 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 103,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 555.886 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,48 EUR) erklomm das Papier am 17.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 2,11 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 49,44 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 102,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 15.03.2023. Auf der Umsatzseite standen 39.522,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.471,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte BMW die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Ausblick: BMW gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

US-Elektroautoverkäufe im ersten Quartal auf Rekordniveau - Anteil von Tesla noch immer über 60 Prozent

BMW- und E.ON-Aktien uneins: BMW und E.ON kooperieren bei intelligenten Ladeangebot für E-Autos

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com