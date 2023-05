BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel BMW 102,64 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 103,00 EUR zu. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 103,72 EUR. Bei 102,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 877.060 BMW-Aktien.

Am 17.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,48 EUR an. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 1,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR ab. Mit Abgaben von 50,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,68 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte BMW am 15.03.2023 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.522,00 EUR umgesetzt, gegenüber 27.471,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 15,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

