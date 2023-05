BMW Aktie News: BMW gibt am Vormittag nach

Aktien in diesem Artikel BMW 102,50 EUR

Um 09:06 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 100,60 EUR. Bei 100,56 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.478 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,48 EUR) erklomm das Papier am 17.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 46,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 102,68 EUR.

BMW ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.522,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 27.471,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BMW am 03.08.2023 präsentieren. Am 01.08.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,50 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

