BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 111,68 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 111,68 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 111,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.898 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 38,72 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,65 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 04.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,33 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.853,00 EUR im Vergleich zu 31.142,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

