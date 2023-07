BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BMW

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 111,80 EUR ab.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 111,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 111,10 EUR. Bei 112,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 214.685 BMW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 1,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,78 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 109,65 EUR.

BMW ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 15,33 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.853,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.142,00 EUR in den Büchern standen.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,76 EUR je Aktie.

