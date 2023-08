BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 104,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 104,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 104,46 EUR. Bei 103,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 401.106 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Mit einem Zuwachs von 9,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,19 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,95 EUR je BMW-Aktie an.

BMW veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,30 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.219,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 34.770,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,97 EUR je BMW-Aktie belaufen.

