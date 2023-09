BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 95,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 95,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 95,35 EUR. Mit einem Wert von 94,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 311.747 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,41 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,44 EUR am 30.09.2022. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 27,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,68 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.219,00 EUR – ein Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 34.770,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 06.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 17,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

VW-Aktie, Renault-Aktie, BMW-Aktie, Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Tesla-Preissenkungen und negative Analystenstimme setzen Autosektor unter Druck

August 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der BMW-Aktie angepasst

McKinsey-Einschätzung: Europas Autoindustrie braucht neue China-Strategie