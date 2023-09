BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf BMW-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 95,02 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 95,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 95,07 EUR. Bei 94,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.493 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 19,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 27,97 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.219,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 34.770,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 17,44 EUR je Aktie aus.

