BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

04.09.25 12:05 Uhr
BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 88,82 EUR zu.

BMW AG
89,10 EUR 0,46 EUR 0,52%
Das Papier von BMW legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 88,82 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.009 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 3,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 41,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,02 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 33,93 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,87 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

