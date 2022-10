BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Um 12:22 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 72,28 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 72,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,00 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 265.219 Stück gehandelt.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,02 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,71 EUR aus.

Am 03.08.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 34.770,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.582,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte BMW am 03.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte BMW die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 16,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

