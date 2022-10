BMW Aktie News: BMW am Nachmittag fester

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 72,43 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 72,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,00 EUR. Bisher wurden heute 473.795 BMW-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 7,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 99,71 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.770,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 28.582,00 EUR eingefahren.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 16,74 EUR je Aktie.

