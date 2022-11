BMW Aktie News: BMW zieht am Vormittag an

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 77,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 77,51 EUR. Bei 76,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 52.981 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2022 auf bis zu 100,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 14,56 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.176,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 27.471,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2023 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 25,44 EUR fest.

