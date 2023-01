BMW Aktie News: BMW zieht am Nachmittag an

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 88,84 EUR zu. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,93 EUR zu. Bei 88,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 355.242 Stück gehandelt.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 11,53 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,46 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,69 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.471,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,00 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

