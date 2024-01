BMW Aktie News: BMW kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 101,04 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 101,04 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 101,06 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,47 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,62 EUR. Bisher wurden heute 394.202 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 14,09 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,78 EUR aus.

Am 03.11.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.458,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.176,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. BMW dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,29 EUR je BMW-Aktie.

