BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 96,72 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 96,72 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 96,06 EUR. Bei 98,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 325.376 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Gewinne von 17,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 10,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 107,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

