BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 75,84 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 75,84 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 75,68 EUR. Bei 76,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 264.841 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 13,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,06 EUR.

Am 06.11.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die BMW-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

